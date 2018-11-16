بالفيديو – في حضور روني.. إنجلترا تضرب الولايات المتحدة بثلاثية

انتصر المنتخب الإنجليزي على ضيفه الأمريكي بثلاثية نظيفة في لقاء ودي أقيم على ملعب ويمبلي.

المباراة شهدت مشاركة واين روني بعد غياب لأكثر من عامين إذ دخل في الدقيقة 57، وتسجيل كالوم ويلسون أول أهدافه مع الأسود الثلاثة.

أول أهداف المباراة أتى في الدقيقة 25 من تسديدة صاروخية رائعة لجيسي لينجارد.

الهدف الثاني لم يتأخر وجاء بعدها بدقيقتين. تمريرة من جادون سانشيو إلى ألكساندر أرنولد القادم من بعيد ليسدد بقوة في شباك الحارس جوزمان.

مع الدقيقة 57 شارك روني للمرة الأولى منذ أكثر من عامين. روني اعتزل اللعب الدولي ولكنه عاد للتواجد مع إنجلترا في اللقاء الودي إذ ستذهب عائدات تلك المواجهة إلى منظمته الخيرية.

ونجح كالوم ويلسون في اختتم أهداف اللقاء مسجلا الثالث في الدقيقة 77 بعد استقباله عرضية من الناحية اليسرى بتسديدة في الشباك مباشرة.

مهاجم بورنموث سجل أول أهدافه مع الأسود الثلاثة في لقاءه الأول كذلك.

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