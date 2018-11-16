مواعيد مباريات الجمعة 16 نوفمبر 2018 والقنوات الناقلة.. صدام مصري تونسي

ترتفع حدة المواجهات الدولية اليوم الخميس، بانطلاق الفوج الأول من مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية، واستكمال منافسات دوري الأمم الأوروبية.

FilGoal.com يقدّم المواعيد والقنوات الناقلة والمعلقين لمباريات اليوم الخميس.

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مصر تستقبل تونس على استاد برج العرب في تمام السادسة مساء، بغية رد الهزيمة ذهابا والتقدم خطوة في طريق صدارة المجموعة بتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

المباراة تذاع عبر beIN Sports 8، ويعلق عليها أحمد الطيب ورؤوف خليف.

وفي مواجهة أخرى بالتصفيات، تستضيف المغرب نظيرتها الكاميرون في المركب الرياضي محمد الخامس بالتاسعة مساء، وتُنقَل المباراة أيضا على beIN Sports 8، ويعلق عليها جواد بدة.

أما دوري الأمم الأوروبية، فيشهد صداما بين هولندا وفرنسا في مدينة روتردام بالعاشرة إلا ربع عبر beIN Sports 6، ويعلّق عليها خليل البلوشي.

ووديا تخوض المملكة العربية السعودية مواجهة ودية أمام اليمن في السادسة والنصف مساء، وتبث المباراة عبر KSA Sports 1، ويعلّق عليها عيسى الحربين.

وفي مواجهة كلاسيكية أخرى، تواجه البرازيل نظيرتها أوروجواي على ملعب الإمارات في لندن، في العاشرة مساء، وتنقل على beIN Sports 2، ويعلّق عليها حفيظ دراجي.

لاحقا وفي الثانية ودقيقة بعد منتصف الليل، تواجه الأرجنتين نظيرتها المكسيك، تنقل المباراة على beIN Sports 2، ويعلق عليها خالد الحدي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا