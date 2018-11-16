كوبا تختتم 3 أشهر من المناقشات حول مسودة الدستور الجديد

اختتمت كوبا الخميس، ثلاثة أشهر من المناقشات حول مسودة الدستور الجديد، التي تتضمن حذف تصنيف البلاد "الدولة الشيوعية".

وتقر مسودة الدستور الحق في الملكية الخاصة، وتمهد الطريق لإضفاء الشرعية على زواج المثليين.

وناقش أكثر من 7 ملايين كوبي مسودة الدستور في نحو 900ر111 اجتماع، وفقا لبيانات رسمية.

وسيحل الدستور الجديد، الذي حصل بالفعل على قبول أولي من البرلمان، محل دستور 1976.

وستقوم لجنة برلمانية الآن بفحص نتائج المناقشات وصياغة الصيغة النهائية للدستور، والتي سيتم طرحها للاستفتاء في فبراير 2019.

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