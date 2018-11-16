المشري: مصر سبب انسحاب الوفد التركي من مؤتمر باليرمو

ايوان ليبيا – وكالات :

قال رئيس المجلس الاستشاري للدولة، خالد المشرى، إنَّ انسحاب الوفد التركي من مؤتمر «باليرمو»، جاء بسبب اشتراط الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بضرورة عدم حضور الوفد التركي لـ «اللقاء المصغر» الذي سبقَ المؤتمر.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد طالب رئيس الوزراء الإيطالي، بأنه لا يرغب في حضور الوفد التركي في «القمة المصغرة»، في الوقت الذي وافق فيه رئيس الوزراء الإيطالي على طلب الرئيس المصري، وعلى إثرها غادر الوفد التركي إيطاليا بعد تنسيق الوفد مع الرئيس، رجب طيب أردوغان.

وكانت قد انطلقت خلال الأيام الماضية، أعمال المؤتمر الدولى حول ليبيا والذى استضافته مدينة باليرمو جنوب إيطاليا، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من المسئولين الدوليين البارزين، والأطراف الرئيسية فى الأزمة الليبية.

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