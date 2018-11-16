خسائر الحرب على داعش في سرت

ايوان ليبيا – وكالات :

أفاد مكتب هيئة رعاية أسرالشهداء والمفقودين بسرت، أمس الخميس، بأنَّ عدد المفقودين من أبناء سرت خلال الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي، بلغ 66 مفقودًا لم يعرف مصيرهم بعد.

وقال المسؤول بالمكتب صالح سلطان، إنه يجب على البلدية والجهات الأمنية وأعيان المدينة التنسيق مع الجهات القضائية بطرابلس ومصراتة، لمعرفة مصير المفقودين، إذ طالب بضرورة الإسراع بإجراء أخذ العينات من الجثث، التي جرى العثور عليها أثناء تحرير المدينة لفحص الحمض النووي.

وأشار المسئول بالمكتب، إلى أن أكثر من 1000 جثة موجودة بمصراتة لم يتعرف على هويتها، نظرًا لنقص الإمكانيات وخاصة معدات تحليل الحمض النووي.

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