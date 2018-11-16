المجلس البلدي بني وليد يبحث تأخر السيولة النقدية بالمصارف

ايوان ليبيا – وكالات :

عقد المجلس البلدي بني وليد أمس الخميس اجتماعا موسعا مع مدراء المصارف العاملة في المدينة وهي الجمهورية بني وليد ، والجمهورية سوف الجين والتجاري الوطني بني وليد .

وتم الاتفاق خلال الإجتماع بأن يتم إعداد منظومة لتوزيع السيولة القادمة للمصارف بالتساويوبشكل عادل على المواطنين .

وأكد عميد بلدية بني وليد على الوقوف الجاد مع المصارف العاملة داخل المدينة وأن تكون زيادة حصة مدينة بني وليد من السيولة النقدية بتواصل شخصي من عميد البلدية مع المصرف المركزي.

كما شدد عميد البلدية خلال الاجتماع بأن يتم توزيع السيولة النقدية التي لم تصل للمصارف منذ 4 أشهر بالتساوي بين أصحاب الحسابات الجارية بالمصارف وعدم التلاعب في توزيعها.



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