قطار «البراق» المغربي الأسرع في إفريقيا

قالت وكالة فرانس برس إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دشن رفقة العاهل المغربي الملك محمد السادس، الخميس، خط قطار فائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء يوصف بأنه “الأسرع في إفريقيا”، ويدل على مدى “عمق الشراكة” بين الرباط وباريس، بحسب الوكالة. هذا وتطرح أولى تذاكر القطار الذي سُمي بـ”البراق” للبيع بعد التدشين الرسمي للخط على أن يفتح أمام العموم نهاية نوفمبر الجاري.

ويصل خط القطارات هذا إلى الدار البيضاء على مسافة 350 كلم انطلاقا من طنجة، على أن تبلغ سرعته ضمن 180 كلم منها مستقبلا 320 كلم في الساعة، ليربط بين المدينتين الأكثر حيوية في المغرب خلال ساعتين وعشر دقائق بدل أربع ساعات و45 دقيقة حاليا.

