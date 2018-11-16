عائلتان ليبيتان عالقتان بمطار أتاتورك

ايوان ليبيا – وكالات

أكد القنصل الليبي العام في اسطنبول فتحي الشريف أن هناك عائلتين ليبيتين عالقتين بمطار أتاتورك منذ نحو يومين.

وقال الشريف إن عائلتين ليبيتين تتكونان من 8 أشخاص عالقتين بالمطار، وقد أرسلت السفارة مرافق من القنصلية ليوفر متطلباتهم لحين إنهاء مشكلتهم.

وأكد الشريف أن القنصلية ما تزال تتواصل مع وزارة الخارجية التركية لإيجاد حل، مبينا أن إدارة العلاقات والمراسم في الخارجية التركية وعدت بحل الإشكالية خلال وقت قصير.

وأوضح الشريف أن منع دخول العائلتين إلى تركيا بسبب عدم وصول تعميم من السلطات إلى إدارة المنفذ بمطار اسطنبول برفع التأشيرة عن الشريحتين الليبيتين.

وكانت تركيا قد قررت الأحد الماضي، إعفاء المواطنين الليبيين من تأشيرة الدخول إلى أراضيها بشرط أن يكونوا ممّن تجاوزت أعمارهم الـ65 عاماً، أو ممّن هم دون الـ12 عاماً.

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