ترامب: أمريكا قد لا تضطر لفرض المزيد من الرسوم الجمركية على الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الصين تريد إبرام اتفاق بشأن التجارة، لافتا إلى إن الولايات المتحدة قد لا تحتاج لفرض المزيد من الرسوم الجمركية على الواردات من ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
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ايوان ليبيا
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