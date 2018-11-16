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ترامب: أمريكا قد لا تضطر لفرض المزيد من الرسوم الجمركية على الصين

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الصين تريد إبرام اتفاق بشأن التجارة، لافتا إلى إن الولايات المتحدة قد لا تحتاج لفرض المزيد من الرسوم الجمركية على الواردات من ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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