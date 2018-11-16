تونس تكافح تمويل الإرهاب بتجميد أرصدة 23 متشدّد

العنوان-تونس

أعلنت اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب اليوم الجمعة، تجميد أرصدة 23 شخصا من المُدانين في قضايا إرهابية، في قرار يعتبر سابقة من نوعه بالبلاد.

وقال رئيس اللجنة الحكومية العميد مختار بن نصر في مؤتمر صحفي عقد بمقر الحكومة بالعاصمة التونسية إن “اللجنة اتّخذت لأوّل مرّة، قرارا بتجميد أرصدة وموارد اقتصادية (شركات أو مصادر للكسب المالي) لـ23 شخصا تتعلق بهم قضايا إرهابية”.

وأضاف أنّ “قرارات التجميد ستكون لمدّة 6 أشهر قابلة للتجديد وذلك في إطار التصدي لتمويل الإرهاب”، موضحا أنه جرى إدراج الأشخاص الـ23 في قائمة وطنية للأفراد والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالإرهاب”.

كما أشار إلى أن “اللجنة ستواصل اتخاذ قرارات مماثلة وستعمل دائما على تحيين القائمة الوطنية لتشمل جميع المتورطين في الجرائم الإرهابية”.

واعتبر أن بلاده “اتخذت خطوات مهمّة لمكافحة الإرهاب وتمويله وأرست منظومة متكاملة للتضييق على تمويل الإرهاب”.

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