رئيس وزراء فرنسا يحذر من إغلاق الطرق قبل احتجاجات على رفع أسعار الوقود

حذر رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، اليوم الجمعة، من أي محاولات لمنع المرور، قبل يوم من الاحتجاجات المخطط لها على مستوى البلاد ضد ارتفاع أسعار الوقود.

وقال "فيليب"، بعد زيارة لمسار لسباق السيارات خارج باريس، إنه يمكنك أن تتظاهر، لكن عندما يؤدى ذلك إلى سد منافذ مدينة، أوتعطيل حركة خدمات الطوارئ، أوعرقلة تحرك أي شخص آخر للتحرك في المستقبل، فهذا غير مقبول بشكل واضح.

وصدرت مئات الدعوات لتنظيم الاحتجاجات المحلية على وسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم من أن صحيفة لوموند ذكرت اليوم أن حوالي 100 فقط قاموا رسميا بذلك، وهو مطلب قانوني في فرنسا.

ويعارض المحتجون قرار الحكومة بزيادة الضرائب على الوقود 4 سنتات (05. 0 دولار) للتر البنزين و7 سنتات للديزل (السولار).

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا