جيرو: هازارد ساحر أذهلني في أول مران لي مع تشيلسي

أثنى أوليفييه جيرو لاعب تشيلسي ومنتخب فرنسا على زميله في النادي إدين هازارد متذكرا كيف أصابه الاندهاش حين رأى الأخير في أول مران له مع الفريق الإنجليزي.

وقال جيرو البالغ عمره 32 عاما في حواره مع صحيفة لوفيجارو الإسبانية:”حين اكتشفت هازارد في التدريب للمرة الأولى بتشيلسي. قلت لنفسي: يا للهول، من الصعب الحصول على الكرة منه. أحيانا، يوجد لاعبان أو 3 حوله لكن رغم هذا يمر من المساحات الضيقة”.

واستمر جيرو “إنه ساحر، مذهل. الآن، بدأت أعرفه ولا أجد نفسي قريبا منه. هذا أفضل له ولي”.

وانضم جيرو من أرسنال إلى تشيلسي في يناير الماضي.

وشارك جيرو في 12 مباراة بالموسم الحالي مع تشيلسي وسجل هدفا وحيدا وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

اختر التشكيل الأمثل لتشيلسي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا