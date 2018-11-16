التشكيل – أرثر يثبت أقدامه في البرازيل.. وكافاني وسواريز يحملان أوروجواي

واصل أرثر لاعب برشلونة الظهور في تشكيلة البرازيل الأساسية، بعد أن دفع به المدرب تيتي في مواجهة أوروجواي بالمباراة الودية التي ستقام على ملعب الإمارات في لندن بعد أقل من ساعة.

على الجانب الآخر، قام أوسكار تاباريز مدرب أوروجواي بتجربة الحارس الاحتياطي مارتين كامبانيا بدلا من الخبير فيرناندو موسليرا المصاب، مع الدفع بالثنائي لويس سواريز إدينسون كافاني.

تشكيل البرازيل:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: دانيلو – ماركينيوس – جواو ميراندا – فيليبي لويس

الوسط: والاس – أرثر – ريناتو أوجستو

الهجوم: دوجلاس كوستا – نيمار – روبيرتو فيرمينو

تشكيل أوروجواي:

حراسة المرمى: مارتين كامبانيا

الدفاع: مارتين كاسيريس – ماتياس سواريز – برونو مينديز – دييجو لاكزالات

الوسط: لوكاس توريرا – رودريجو بينتانكور – ماتياس فيسينو – جاستون بيريرو

الهجوم: لويس سواريز – إديسنون كافاني

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