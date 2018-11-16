التشكيل – نزونزي يعوض بوجبا في فرنسا.. وفينالدوم يحمل آمال هولندا

قام ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا، الدفع بـ ستيفن نزونزي في تشكيلة الفريق لمواجهة هولندا في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية.

نزونزي يعوّض المصاب بول بوجبا في وسط ملعب الديوك، بينما ثبّت ديشامب بقية الأسماء التي جلبت كأس العالم لفرنسا قبل عدة أشهر.

في المقابل يواصل رونالد كومان الاعتماد على الأسماء الشابة وعلى رأسها ماتياس دي ليخت وفرينكي دي يونج.

فيما يعد ثنائي ليفربول: جورجينو فينالدوم وفيرجيل فان ديك الثنائي الأكثر خبرة بالتشكيلة.

تشكيل فرنسا:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

الدفاع: بنجامين بافار – رافاييل فاران – بريسنل كيمبيمبي – لوكاس ديني

الوسط: ستيفن نزونزي – نجولو كانتي – بليز ماتويدي

الهجوم: كيليان مبابي – أنطوان جريزمان – أوليفيه جيرو

تشكيل هولندا:

حراسة المرمى: يسبر سيليسين

الدفاع: دينزل دومفريس – ماتياس دي ليخت – فيرجيل فان ديك – دالي بليند

الوسط: جورجينو فينالدوم – مارتن دي رون – فرينكي دي يونج

الهجوم: ممفيس ديباي – ستيفن بيرجفين – ريان بابل

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