راكيتيتش يغيب عن مباراة كرواتيا المصيرية أمام إنجلترا للإصابة

غادر إيفان راكيتيتش معكسر منتخب بلاده كرواتيا، وذلك بعد تعرضه لإصابة خلال الانتصار الرائع على إسبانيا أمس الخميس.

كرواتيا حافظت على حظوظها في التأهل إلى المربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبية، بانتصارها 3-2 على إسبانيا في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة لمباريات المستوى الأول.

راكيتيتش غادر المباراة مصابا في الدقيقة 67، بسبب معاناته من آلام في الفخذ الأيمن، وبالتالي عاد لبرشلونة بعد المواجهة للتعافي.

الإصابة ستحرم كرواتيا من خدمات لاعب وسط برشلونة في المباراة المصيرية أمام إنجلترا على ملعب ويمبلي يوم الأحد المقبل، إذ يحتاج وصيف بطل العالم إلى الانتصار حتى يتجنب الهبوط ويتأهل إلى المربع الذهبي.

على جانب آخر، سيغيب راكيتيتش عن مواجهة أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني مباشرة عقب انتهاء التوقف الدولي على أي حال، وذلك بسبب إيقافه لتحصله على 5 بطاقات صفراء.

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