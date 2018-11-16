كوريا الشمالية تطلق سراح مواطن أمريكي بوساطة سويدية

أطلقت كوريا الشمالية سراح مواطنا أمريكيا بعد وساطة سويدية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تقدر التعاون الذي أبدته كوريا الشمالية في هذا الشأن.

وقدم بومبيو الشكر للسويد أيضا على جهود الوساطة التي بذلتها في هذه المسألة.

وكانت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية أعلنت من قبل أن مواطنا أمريكيا دخل البلاد بصورة غير شرعية سوف يتم ترحيله.

وأضافت الوكالة أن المواطن الأمريكي بروس بيرون لورنس كان تعرض للقبض عليه منذ منتصف أكتوبر في كوريا الشمالية بعد أن دخلها عبر الحدود الصينية مع كوريا الشمالية.

وأوضحت الوكالة أن الرجل كان قد أعلن أنه جاء في مهمة لصالح الاستخبارات الأمريكية.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الإجراء، بأنه علامة على حسن النوايا .

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