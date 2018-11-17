قنبلة ماركا: فالكاو معروض على ريال مدريد والنادي يدرس استقدامه في الشتاء

فجّرت صحيفة “ماركا” الإسبانية قنبلة جديدة تخص سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، وربطت اسم الكولومبي راداميل فالكاو قائد موناكو، بـ ريال مدريد.

ريال مدريد الذي واجه انطلاقة بطيئة في المنافسات المحلية هذا الموسم مما دفع الإدارة إلى تغيير الجهاز الفني والإطاحة بـ جولين لوبيتيجي وتعويضه بـ سانتياجو سولاري، قد يفكّر جديا في دخول السوق الشتوية.

فعلى الرغم من أن الإدارة لم تؤمن في السابق بجدوى السوق الشتوية، إلا أن إمكانية التدعيم قائمة، والتقارير تفيد بحسم صفقة الأرجنتيني إيزيكييل بالاسيوس لاعب ريفر بليت بالفعل، مع إمكانية تفعيل بند أحقية الشراء في عقد ماريو هيرموسو لاعب إسبانيول.

على الجانب الآخر، يعيش نادي موناكو وضعا رياضيا كارثيا، إذ يتواجد في مناطق الهبوط بالدوري الفرنسي، كما ودع رسميا منافسات دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات، وضع لم يقدر الفرنسي تييري هنري على تغييره منذ خلافته للبرتغالي ليوناردو جارديم.

وسط هذه الأجواء الكارثية، يبحث فالكاو عن مخرج من موناكو الذي انضم إليه قادما من أتليتكو مدريد عام 2013.

فالكاو الذي يمتلك وكيلا برتغالي غني عن التعريف يدعى جورجي ميدنيش، عُرض بالفعل على إدارة ريال مدريد خلال الأيام الماضية وفقا للصحيفة الإسبانية، وإدارة النادي تدرس إمكانية التعاقد معه.

ما قد يقف في وجهة الصفقة، هو سياسة التعاقد مع الشبان التي انتهجتها إدارة ريال مدريد في الفترة الأخيرة، إلا أن عقدا لنهاية الموسم مع فالكاو (32 عاما) قد يكون مطروحا.

في المقابل، يعيش موناكو وضعا اقتصاديا سيئا، وسيرغب في التخلص من عبء راتب فالكاو العالي لبعض الوقت، خصوصا بعد اعتقال مالكه الروسي ديميتري ريبولوفليف بتهمة الفساد.

ولا تعد هذه المرة هي الأولى التي يرتبط فيها اسم موناكو بـ ريال مدريد، بل حدث ذلك منذ فترته الذهبية في أتليتكو مدريد ما بين 2011 و2013، إلا أن اتفاقية “عدم المساس” التي طبقها ريال مدريد وأتليتكو في ذلك التوقيت، وقفت حائلا في وجهة الصفقة.

لاحقا كان فالكاو قريبا جدا من الانتقال إلى ريال مدريد في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية 2014، إلا أن الصفقة لم تتم، إذ فضلت إدارة ريال مدريد استقدم المكسيكي خافيير هيرنانديز معارا من مانشستر يونايتد حينها، بالتوازي مع انتقال فالكاو إلى الشياطين الحمر على سبيل الإعارة كذلك.

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