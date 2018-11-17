بالفيديو – هدف بيل ليس كافيا.. الدنمارك تتأهل إلى مستوى أوروبا الأول على حساب ويلز

فوّت منتخب ويلز فرصة التأهل إلى المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية، وخسر على ملعبه كارديف سيتي أمام ضيفه منتخب الدنمارك بهدفين مقابل هدف واحد، بالجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة للمستوى الثاني.

ويلز التي خاضت مباراتها الأخيرة في المنافسة، كان يكفيها الفوز لحسم صدارة المجموعة وبالتالي الانتقال إلى المستوى الأول انطلاقا من مسابقة الموسم المقبل، إلا أن الدنمارك قلبت عليها الطاولة وخطفت بطاقة التأهل بدلا منها.

المنتخب الاسكندنافي تقدّم في النتيجة بواسطة نيكولاي يورجنسن في الدقيقة 42.

وبينما انتظرت الجماهير الويلزية هدف التعادل في اللحظات الأخيرة، سجل مارتن برايتوايث هدفا قاتلا للدنمارك في الدقيقة 88.

رد الفعل الويلزي كان سريعا، إذ أرسل أشلي ويليامز كرة طولية استقبلها جاريث بيل وروضها بشكل رائع، قبل أن يسجل هدف بلاده الوحيد الذي لم يكن كافيا للعودة في النتيجة.

ليتجمّد رصيد ويلز عند 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، بينما رفعت الدنمارك رصيدها إلى 7 نقاط في الصدارة، وجرّدت مباراتها الأخيرة أمام أيرلندا في الجولة المقبلة بعد أيام من أي أهمية، إذ هبطت أيرلندا رسميا بدورها إلى المستوى الثالث لتذيلها المجموعة بنقطة واحدة.

وفي المجموعة الأولى من المستوى الثاني، سحقت سلوفاكيا ضيفتها أوكرانيا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، على ملعب أنتون مالاتينسكي.

ألبيرت روسناك سجّل الهدف الأول لـ سلوفاكيا في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف زميله يوراي كوتشكا الهدف الثاني في الدقيقة 26.

الهدف الأوكراني الوحيد سُجل بواسطة يفيناي كونوبليانكا بعد دقيقتين من انطلاق الشوط الثاني.

قبل أن يرفع آدم زريلاك رصيد سلوفاكيا إلى 3 أهداف في الدقيقة 52، فيما اختتم روبيرت ماك الرباعية في الدقيقة 61.

الخسارة لم تؤثر على أوكرانيا صاحبة الـ9 نقاط والمتأهلة إلى المستوى الأول سلفا منذ الجولة الماضية، بينما حافظ على حظوظ سلوفاكيا في تجنب الهبوط ورفع رصيدها إلى 3 نقاط بالتساوي مع التشيك التي ستواجهها في مباراة مصيرية بعد أيام، سيكون فيها الفوز إجباريا لسلوفاكيا حتى تتجنب الهبوط للمستوى الثالث.

وفي المجموعة الثالثة من المستوى الثالث، ضمنت قبرص عدم الهبوط رغم تعادلها على ملعبها نيو جي إس بي أمام بلغاريا بهدف لكل طرف.

بانايوتيس زاتشاريو تقدّم لمنتخب الجزيرة المتوسطية في الدقيقة 24، إلا أن نيكولاي ديميتروف أدرك التعادل لبلغاريا من ركلة جزاء قبل دقيقة واحدة على نهاية المباراةز

لترفع قبرص رصيدها إلى 5 نقاط في المركز الثالث، بينما رفعت بلغاريا رصيدها إلى 10 نقاط وحافظت على حظوظ التأهل للمستوى الأعلى,

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، وبسيناريو مشابه، فرضت النرويج التعادل على مضيفتها سلوفينيا بهدف لكل طرف، على ملعب تسوزيسي.

بنيامين فربيتش تقدّم في النتيجة لـ سلوفينيا منذ الدقيقة التاسعة، قبل أن يدرك بيورن مارس يونسن التعادل للنرويج في الدقيقة 85.

سلوفينيا خسرت نقطتين ورفعت رصيدها إلى نقطتين في المركز الأخير، وبالتالي هبطت رسميا إلى المستوى الرابع. بينما رفعت النرويج رصيدها إلى 10 نقاط بالتساوي مع بلغاريا، في انتظار الجولة الأخيرة بعد أيام لحسم هوية المتصدر المتأهل للمستوى الأعلى.

وفي المجموعة الرابعة من المستوى الرابع، سحقت أرمينيا مضيفتها جبل طارق بـ6 أهداف مقابل هدفين، على ملعب فيكتوريا.

منتخب جبل طارق تقدم في الدقيقة العاشرة بواسطة تجاي دي بار، قبل أن يتعرض للفحة أرمينية قوية بخمسة أهداف متتالية سجلهم يورا موفسيسيان في الدقائق 27، 48، 52، 54، وأرتور كارتاشيان في الدقيقة 66.

أدام بريستلي سجل هدف جبل طارق الثاني في الدقيقة 78، قبل أن يختتم أليكساندر كارابيتيان المهرجان بهدف من صناعة هنريك مخيتاريان في الدقيقة 90.

لترفع أرمينيا رصيدها إلى 9 نقاط في المركز الثاني، ويكون الانتصار وانتظار تعثر مقدونيا بالهزيمة في الجولة المقبلة هو سبيلها لتصدر المجموعة. فيما تجمد رصيد جبل طارق عند 6 نقاط، إلا أن فرصته في تجنب الهبوط قائمة إذا ما فاز أو تعادل في المباراة المقبلة أمام مقدونيا.

وفي مباراة ثانية، فازت مقدونيا على مضيفتها ليختنشتاين بهدفين دون رد على ملعب رينبارك.

إينيس باردي سجل هدف مقدونيا الأول في الدقيقة 53، قبل أن يضيف زميله إيليا نيستوروفسكي الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة.

مقدونيا رفعت رصيدها إلى 12 نقطة في الصدارة، وبات عدم خسارتها أمام جبل طارق في الجولة المقبلة كفيلا بتصدرها المجموعة وصعودها إلى المستوى الثالث. بينما تجمد رصيد ليختنشتاين عند 3 نقاط في المركز الأخير، مع ضرورة الفوز على أرمينيا بالجولة المقبلة وانتظار خسارة جبل طارق حتى تتجنب الهبوط.

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