بالفيديو – البرازيل تهزم أوروجواي وديا بهدف من ركلة جزاء وهمية

فازت البرازيل وديا يوم الجمعة على جارتها أوروجواي بهدف من ركلة جزاء في ملعب الإمارات الخاص بنادي أرسنال المنتمي للعاصمة الإنجليزية لندن.

وسجل نيمار نجم سيليساو ونادي باريس سان جيرمان هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 76 بعدما أخطأ الحكم واحتسب ركلة جزاء وهمية للبرازيل.

وأوضحت الإعادة التلفزيونية عدم احتكاك اللاعب دييجو لاكسالت بجابريل جيسوس مهاجم البرازيل الذي احتسب له الحكم ركلة الجزاء.

وواصلت أوروجواي السقوط وخسرت للقاء الودي الثالث على التوالي. وكان فريق سيليستي خسر الشهر الماضي أمام كوريا الجنوبية واليابان.

بينما حققت البرازيل خامس انتصار ودي على التوالي بعدما فازت في الشهرين الماضيين على أمريكا والسلفادور والسعودية والأرجنتين.

وتلعب البرازيل في إنجلترا وديا أمام الكاميرون يوم الثلاثاء بينما تواجه أوروجواي منتخب فرنسا بطل العالم.

ويستعد المنتخبان للمشاركة في كوبا أمريكا التي تستضيفها البرازيل في يونيو 2019.

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