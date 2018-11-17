فان دايك: لا أحب أسلوب راموس.. ريال مدريد غير طريقته بعد إصابة صلاح

هاجم فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول، سيرخيو راموس قائد ريال مدريد، ولمّح إلى تعمّده إصابة محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018.

فان دايك تحدّث إلى صحيفة “دي تيليجراف” الهولندية على هامش تواجده في معسكر منتخب بلاده بالتوقف الدولي الحالي، وأفصح عن عدم إعجابه بأسلوب راموس الدفاعي، كما عاد لواقعة خروج صلاح مصابا نهائي الأبطال بعد 30 دقيقة وما تبعها من نتائج خلال المواجهة.

وقال فان دايك: “راموس ليس الأفضل. إنه لاعب رائع وأكن احتراما كبيرا لما حققه، ولكنه ليس نوعي المفضل من المدافعين. زميله في ريال مدريد، فاران، هو المفضل لي. فاران مدافع مثالي، شاب وفاز بالكثير من الألقاب”.

وأضاف: “لا تعجبني الطريقة التي يدافع بها راموس، لطالما حاولت شخصيا تجنب المواقف التي يخلقها وأحاول تجنب القيام بتدخلات”.

وعن إصابة صلاح بعد التحام مع المدافع الإسباني، لمّح فان دايك إلى إمكانية أن يكون الأمر متعمدا بالنظر لتغيُر أسلوب المنافس: “لا أدري إن كان متعمدا أم لا، ولكن ريال مدريد غيّر أسلوبه بعد استبدال مو (صلاح)، فجأة تقدّم مارسيلو وبنزيمة ورونالدو وضغطوا على ترينت (أليكساندر أرنولد) وتركوا الجانب الآخر من الملعب مفتوحا. في وجود صلاح لم يكونوا ليمتلكوا الجرأة للإقدام على ذلك”.

مختتما: “المباراة كانت ستختلف إن لم يخرج صلاح. أحيانا أفكر في الأمر ليلا، أتمنى أن نصل إلى تلك المرحلة مجددا، وأن نحقق نتيجة أفضل، إن لم يحدث ذلك، فليلة كييف ستؤلمني للأبد”.

فان دايك انضم إلى سلسلة من أفراد ليفربول الذين هاجموا راموس منذ الواقعة، وكان آخرهم ديان لوفرين الذي خرج في بث حي بالليلة الماضية عقب انتصار بلاده كرواتيا على إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية، ووجه خلاله إهانات لقائد إسبانيا.

المناوشات ليست الأولى بين لوفرين وراموس، إذ صرّح لوفرين في وقت سابق أن ، قبل أن يرد عليه راموس في المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة كرواتيا وإسبانيا.

يورجن كلوب مدرب ليفربول بدوره أشار إلى تعمد راموس في مناسبة سابقة، مبرهنا على ذلك بحديثه إلى لاعبيه قبل المباراة وتحذيره لهم من عنف المدافع الإسباني.

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