مفاوضو البرلمان الأوروبي يغادرون محادثات بروكسل بشأن موازنة الاتحاد في 2019

قالت مسئولة ألمانية إن المحادثات بشأن موازنة الاتحاد الأوروبي لعام 2019 توقفت يوم الجمعة عندما ترك مفاوضون يمثلون البرلمان الأوروبي طاولة المفاوضات.

وأفادت بيتيينا هاجيدورن، وزيرة الدولة بوزارة المالية الاتحادية الألمانية، بأنه يتعين استئناف المحادثات يوم الإثنين.

وقالت مصادر بالاتحاد الأوروبي: إن من بين القضايا التي لم تحل في اجتماع وزراء المالية والمفاوضين من البرلمان الأوروبي، كانت قضية المساعدات للاجئين السوريين في تركيا.

ويحاول الجانبان حل الخلافات فيما يشكل في الغالب قضية صعبة ومعقدة. وتسعى الدول الأعضاء عادة إلى الحد من النفقات، في حين أن المشرعين في الاتحاد الأوروبي يدعون إلى المزيد من الإنفاق.

ويطالب البرلمان بموازنة قدرها 3ر149 مليار يورو (168 مليار دولار) في عام 2019. وهذا أكثر قليلاً من الأرقام التي وافقت عليها الدول الأعضاء والبالغة 2ر148مليار يورو.

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