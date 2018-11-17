غسان سلامة لا يمانع إعادة تشكيل المجلس الرئاسي

ايوان ليبيا – وكالات

قال المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي إن المبعوث الأممي غسان سلامة أكد خلال اجتماعه بالمستشار عقيله صالح عدم ممانعته فيما يتخذه مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من اتفاقات وإجراءات حول إعادة تشكيل المجلس الرئاسي.

ولفت المريمي إلى أن المستشار عقيله صالح أعرب للمبعوث الأممي غسان سلامة عن «استنكاره لما ورد في إحاطته التى قدمها المدة القليلة الماضية والتى كان مجحفًا فيها لما ورد عن مجلس النواب».

ونوه المريمي إلى أن المستشار عقيله صالح تطرق خلال اجتماعه مع المبعوث الأممي غسان سلامة في باليرمو إلى «المؤتمر الوطني الجامع والمصالحة الوطنية».

وأشار المريمي إلى أن المستشار عقيله صالح عقد على هامش مؤتمر باليرمو عدة اجتماعات تتعلق بالشأن الليبي في عدة مجالات منها مع رئيس وزراء إيطاليا ووكيل وزارة الخارجية الروسية وممثل الحكومة الألمانية.

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