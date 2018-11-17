الدول التي أفرجت عن فوائد الأموال الليبية المجمدة

ايوان ليبيا – وكالات

أكدت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية نقلا عن المؤسسة الليبية للاستثمار، أن بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ولكسمبورغ وبلجيكا أفرجت عن فوائد لأموال ليبية مجمدة لديها.

وأكملت المؤسسة في بيان لها أرسلته إلى الصحيفة الأمريكية، “أن هذه الدول نفذت بطريقة خاطئة نظام العقوبات الأممية المفروضة على ليبيا، واستغلت الثغرات للإفراج عن فوائد هذه الأموال”.

وأوضحت الصحيفة ، ” أن فريق الخبراء الأممي المعني بليبيا نفى علمه بالإجراءات التي اتخذتها هذه الدول بخصوص الأموال الليبية”.

وأكملت الصحيفة ، “أن المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ولكسمبورغ لم تعلق على الموضوع”.

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