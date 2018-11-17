الرئيس الأفغاني: نحو 30 ألفا من قواتنا الأمنية قتلوا منذ العام 2015

قال الرئيس الأفغاني أشرف غني إن نحو 30 ألفًا من قوات الأمن الأفغانية قُتلوا منذ بداية العام 2015، وهي حصيلة أكبر بكثير مما كان قد أُعلن حتى الآن.

وأوضح غني هذا الأسبوع خلال مؤتمر عبر الفيديو في جامعة جونز هوبكنز في واشنطن؛ حيث عمل مدرّسًا، أنه منذ بداية العام 2015 "خسر 28529 من عناصر قواتنا الأمنية حياتهم وأصبحوا شهداء (لضمان) حرّيتنا".

وأشار إلى أنّ 58 أمريكيًا قُتلوا في الإطار الزمني نفسه.

تسلّمت القوات الأفغانية في بداية العام 2015 مسئولية ضمان أمن البلاد من قوات حلف شمال الأطلسي.

وقال الرئيس الأفغاني: "أود أن أحيي وطنيّة قوات الأمن الأفغانية، وكل واحد منهم هو متطوع".

وتابع: "ليست لدينا خدمة إجبارية، ولا أحد مجبر. ولو لم يكُن هناك زخم وطني، لا أعتقد أن الناس كانوا سيضحون بأرواحهم مقابل راتب قدره 200 دولار".

وكان غني أعرب الإثنين عن ثقته بإمكان التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء تمرد حركة طالبان، إلا أنه حذر من أن تدخل باكستان المفترض قد يؤدي إلى عداوة طويلة الأمد.

وقال غني "أشعر بأن (اتفاق السلام) لم يعد مسألة إذا بل مسألة متى".

ومؤخرا التقى ممثلون لطالبان في قطر مبعوثا من الولايات المتحدة التي تسعى إلى إيجاد طريقة لإنهاء أطول حروبها التي شنتها في 2001 عقب هجمات 11سبتمبر.

وتنفي باكستان اتهامها بدعم طالبان، وتشير إلى أنها تعاني داخليًا العنف المتطرف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا