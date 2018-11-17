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الفضائية الليبية : فرض عقوبات وتجميد أرصدة أمر ميليشيا الصمود صلاح بادي

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

لندن 17 نوفمبر 2018 (وال)- قال ناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية أمّنت المملكة المتحدة – إلى جانب شريكتيها الولايات المتحدة وفرنسا – موافقة مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات ضد صلاح بادي، بموجب بنود قرار مجلس الأمن رقم 2213 (2015). إننا لن نتوانى عن محاسبة الساعين إلى تقويض استقرار وأمن ليبيا .

وصلاح بادي؛ هو كبير قادة لواء الصمود، وهي ميليشيا تُعارض حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، وقد عمل باستمرار على تقويض الحل السياسي في ليبيا .

وكان لصلاح بادي دور قيادي في الاشتباكات الكبيرة التي وقعت في طرابلس في شهريّ أغسطس وسبتمبر الماضيين، والتي تسببت في مقتل 120 شخصاً على الأقل، أغلبهم من المدنيين .

وهذه العقوبات تُفرض على صلاح بادي؛ منع السفر وتجميد أرصدته، وبالتالي فهي تحمل رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي لن يتسامح مع أعمال العنف ضد الشعب الليبي .

والمملكة المتحدة لن تسمح للساعين إلى عرقلة السلام والاستقرار في ليبيا بالإفلات من العقاب عن أفعالهم . (وال- لندن)

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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