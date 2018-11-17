بعد مرور عام على إختفائها .. العثور على الغواصة الأرجنتينية

تمكنت السلطات الأرجنتينية من العثور على الغواصة “إيه آي إيه سان خوان” التي اختفت قبل عام، وعلى متنها طاقم مكون من 44 شخصاً.

وبحسب بيان لقوات البحرية، جرى تحديد موقع الغواصة على عمق 2625 قدماً قبالة شبه جزيرة فالديس بإقليم باتاغونيا الأرجنتيني.

ويأتي العثور على الغواصة بالتزامن مع ذكرى مرور عام على اختفائها في 15 نوفمبر 2017.

ويعتقد الخبراء أن الغواصة غرقت على بعد نحو 450 كيلومترا عن سواحل باتاغونيا بعد ساعات على إبلاغها قيادة البحرية عن تسرب مياه وبداية حريق وخلل في نظام البطاريات التي تدفع الغواصة العاملة بواسطة محركات ديزل.

الجدير بالذكر، أن الحكومة الأرجنتينية قد خصصت في وقت سابق مكافأة قدرها 5 ملايين يورو ، لمن يوفر معلومات وبيانات ذات جدوى” تساعد في التوصل لموقع الغواصة وطاقمها.

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