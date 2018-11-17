النيجر لاستقبال المهاجرين عبر ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات

أكد نائب رئيس مجلس الشيوخ الايطالي، روبرتو كالديرولي ، “إن النيجر أبدت استعدادها لاستضافة مخيمات الاستقبال المؤقت لوقف تدفق المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى ليبيا، ومنها إلى البحر المتوسط”.

وأضاف، “لقد تحدثت أمس في اجتماع أجريته في روما مع حاكم إقليم أغاديز محمد أناكو، المنطقة الشمالية المحاذية للحدود مع ليبيا، والتي يتدفق منها المهاجرون إلى هذه الأخيرة”.

وأوضح كالديرولي، ” أن محافظ أغاديز اقترح علينا إمكانية استقبال ثلاثة أو أكثر من المراكز، بطاقة استيعاب تتراوح بين 7/8 آلاف”، لكل منهما لاستضافة المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء الكبرى”.

وأشار نائب رئيس مجلس الشيوخ، إلى أن “مراكز استقبال هذه يمكن فيها التمييز بين من يستحق حق اللجوء والمهاجرين الاقتصاديين الذين، من خلال مشاريع تعاون دولية محددة، سييتم تأهليهم مهنياً للتمكن من العودة إلى بلدانهم الأصلية”، مبينا أن “هذه العملية ستتم تغطيها اقتصاديا بتمويل أوروبي مخصص لمشاريع التعاون الدولي”.

وتابع كالديرولي “قال لي المحافظ محمد أيضا، إن النيجر ملتزمة بوضع اللمسات الأخيرة على المبادرات الرامية إلى تطوير قطاع العمل وتحسين نوعية حياة سكانها باستخدام الأموال التي يوفرها اتفاق كوتونو”، وأن “محافظ إقليم أغاديز أعرب عن الأمل خلال اللقاء بعقد اجتماع عاجل بهذا الصدد على مستوى وزراء الداخلية”، واختتم بالقول “لقد أبلغت الوزير سالفيني بذلك بالفعل”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا