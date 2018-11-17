تونس تحتضن المنتدى العالمي الأول للصحافة

تونس-العنوان

يجتمع مئات الصحفيين الذين قدموا من دول تمارس فيها أحيانا رقابة على الصحافة، على مدى ثلاثة أيام في تونس للتباحث في سبل إنتاج معلومة ذات جودة و”مفيدة للمواطن”.

ويشارك في افتتاح التظاهرة التي تنظم لأول مرة في تونس، طلبة ومديرو مؤسسات إعلامية وأساتذة جامعيون ومدونون وجمعيات وهيئات جاؤوا من 30 دولة في منطقة المتوسط وأفريقيا وأوروبا الشمالية الفرنكفونية.

وتتناول النقاشات التي تستمر حتى السبت ضمن ورش عمل، استقلالية وسائل الاعلام العامة والتضليل الاعلامي والاليات الجديدة للصحافة وكيفية التثبت من المعلومات على الانترنت.

ويُعقد هذا المنتدى بمبادرة من “جمعية الصحافة والمواطنة” الفرنسية التي تنظّم سنوياً “منتدى الصحافة في تور”وترغب في ان تنظم المنتدى سنويا في تونس.

المصدر-وكالات

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