واشنطن بوست: سيدة مصرية تزوجت خاشقجي سرا قبل أشهر من مقتله

في تطور مفاجئ بقضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ادعت سيدة مصرية أنها تزوجت منه في حفل زفاف سري أقيم بالولايات المتحدة قبل أشهر من مقتله داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، بحسب موقع "روسيا اليوم".

وأكدت المرأة لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، التي لم تفصح عن اسمها كاملا، واكتفت بالإشارة إليها بالأحرف "H. Atr"، وذلك لدواع أمنية، أكدت أن حفل الزفاف أقيم بالسر دون علم خطيبة خاشقجي التركية خديجة جنكيز وأفراد من أسرة الصحفي المقتول.

وبررت السيدة قرارها الكشف عن علاقتها الزوجية مع الراحل جمال خاشقجي في الوقت الحالي، بأنها كزوجة مسلمة تريد حقها الكامل والاعتراف بها.

وأكدت "واشنطن بوست"، أن هذه المرأة سلمتها رسائل خطية كانت قد تبادلتها مع جمال وصورا شخصية تظهرهما معًا، وخاصة تلك التي التقطت أثناء حفل الزفاف الذي أقيم بضواحي واشنطن في شهر يونيو الماضي.

كما أكد صديق قديم لخاشقجي، وكان شاهدا على زواجه من هذه المرأة، ادعاءات السيدة، مطالبًا الصحيفة بعدم الكشف عن هويته أيضا لدواع أمنية.

وذكرت السيدة أنها قدمت أدلة على زواجها من خاشقجي إلى قنصليتين سعودية وتركية في إحدى دول الشرق الأوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا