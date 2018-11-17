وزارة الطوارئ الروسية: إخماد حريق بمصفاة لتكرير النفط في موسكو

قالت وزارة الطوارئ الروسية، إن طواقم الإطفاء أخمدت، اليوم السبت، حريقا اندلع في مصفاة لتكرير النفط في موسكو.

وأضافت أن الحريق استمر لنحو ثلاث ساعات ونصف الساعة، قبل أن يتمكن عمال الإطفاء من إخماده في حوالي الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي (08:00 بتوقيت جرينتش)، وأنه لا توجد تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين.

وتقوم المصفاة بتكرير 9.4 مليون طن من النفط سنويا وتملكها شركة جازبروم نفط الذراع النفطية لشركة جازبروم الحكومية.

وذكرت وسائل إعلام روسية، أن الحريق اندلع في مكانين من بينهما وحدة التكسير التي تنتج الوقود.

ولم تصدر شركة جازبروم النفط تعليقا حتى الآن.

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