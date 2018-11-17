تقرير – أرسنال يسعى لضم موهبة الدفاع البولندية ويواجه منافسة قوية من كبار أوروبا

يسعى نادي أرسنال للحصول على خدمات سيباستيان فالوكيفيتش المدافع البولندي الشاب الذي يلعب لنادي بوجون شتشين، وذلك حسب تقرير نشره موقع “فوبتول لندن”.

ويواجه أرسنال منافسة قوية على ضم صاحب الـ18 عاما من عدد من الأندية الكبرى في أوروبا وكذلك أندية إنجليزية، مثل ساوثامبتون الذي يسعى بقوة لضمه.

وشارك المدافع الشاب مع جميع منتخبات بولندا للشباب، وحاليا لعب 3 مباريات دولية لمنتخب تحت 20 عاما.

ولعب فالوكيفيتش خلال الموسم الجاري في 13 مباراة بالدوري البولندي مع فريقه صنع خلالها هدفا.

ويلعب صاحب الـ18 عاما في مركز قلب الدفاع بجانب محور الارتكاز، وهو أحد المواهب الواعدة في أوروبا.

وكانت صحيفة “صن” البريطانية قد ربطت اللاعب في وقت سابق بالانضمام إلى ليفربول وبرشلونة بجانب أرسنال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا