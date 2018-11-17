بعد فوز هولندا على فرنسا.. كومان: لم أتوقع أن نكون الفريق الأفضل لـ90 دقيقة

هولندا حققت فوزا قويا ومهيمنا على حساب فرنسا بهدفين نظيفين لتسقط الأخيرة لأول مرة منذ 17 شهرا في لقاء رسمي. ورونالد كومان مدرب الطواحين متفاجئ مما حققه فريقه.

الهولنديون بأملهم في التأهل للدور نصف النهائي من دوري الأمم الأوروبية وباتوا في حاجة للتعادل أمام مضيفهم الفريق الألماني يوم الإثنين لتحقيق ذلك.

وعقب المباراة أبدى كومان سعادته الكبيرة بالمستوى الذي ظهر عليه البرتقالي قائلا: “لم أتوقع أننا سنكون الفريق الأفضل لمدة 90 دقيقة”.

وأضاف لشبكة NOS الهولندي “كذلك لم أتوقع أن أكون قادرا على قراءة المباراة بأكملها بشكل جيد، سعيد للغاية بهذا الأداء الناضج أمام فرنسا”.

وتابع مدرب إيفرتون السابق “إنه خطوة ضخمة للمستقبل، نحن نتحدث عن قدرتنا على مواجهة فريق كبير مثل فرنسا بنسق واحد حتى النهاية”.

وأشار إلى “في لحظة أو لحظتين تعرضا لبعض المخاطرة والضغط علينا، ولكننا في النهاية حاولنا على المرمى 12 مرة مقابل مرتين فقط لفرنسا. حارسهم كان عظيما ولولاه لانتهت 3-0 أو 4-0”.

وأتم “حقيقة ما قدمه اللاعبون كان جيدا للغاية وأظهرنا أداءً استثنائيا”.

ورفع المنتخب الهولندي، الذي فشل في التأهل ليورو 2016 وكأس العالم 2018، رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني خلف فرنسا المتصدرة برصيد 7 نقاط.

وتحسم المواجهات المباشرة ترتيب الفرق المتساوية في النقاط. وكانت فرنسا فازت في لقاء الذهاب على هولندا بنتيجة 2-1.

وبفوز هولندا على فرنسا تأكد هبوط منتخب ألمانيا ليشارك في المستوى الثاني بالموسم المقبل (2020-2021) لدوري أمم أوروبا.

وحصدت ألمانيا نقطة وحيدة وتلعب آخر مبارياتها يوم الاثنين في مدينة جلسنكيرشن أمام هولندا.

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