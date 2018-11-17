تقرير – جوارديولا يرغب في ضم لاعب وحيد من 3 اختيارات خلال يناير أو الصيف المقبل

يرغب جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في ضم لاعب وحيد خلال نافذتي الانتقالات الشتوية والصيفية المقبلة وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة “مانشستر إيفينينج نيوز”.

وقال التقرير إن مانشستر سيتي قضى الأشهر الستة الماضية لمتابعة 3 أهداف محتملة لضمها خلال الفترة المقبلة.

وكشف تقرير الصحيفة الإنجليزية عن مراقبة سيتي للثلاثي، فرينكي دي يونج لاعب أياكس وروبن نيفيز لاعب ولفرهامبتون وتانجاي ندومبيلي لاعب ليون، وبيب تابعهم عن كثب.

دي يونج صاحب الـ21 عاما يمتد تعاقده الحالي مع أياكس حتى صيف 2022، ويلعب للفريق الأول منذ عام 2016، وشارك خلال الموسم الجاري في 19 مباراة سجل خلالها هدفين. وترغب عدة أندية كبرى في ضمه أبرزها برشلونة.

أما روبن نيفيز لاعب وسط ولفرهامبتون صاحب الـ21 عاما، وانضم للفريق في صيف 2017 بمبلغ 17.9 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023، وشارك خلال الموسم الجاري في 12 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع هدفا.

في حين أن تانجاي ندومبيلي لاعب وسط ليون صاحب الـ21 عاما والذي انضم له خلال الصيف الماضي بعد تفعيل النادي لبند حق الشراء بعد انتهاء مدة الإعارة لمدة موسم بمبلغ 8 ملايين يورو من أميان. وشارك خلال الموسم الجاري في 17 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفين وصنع 4 آخرين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا