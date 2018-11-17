الداخلية العراقية: اعتقال 6 عناصر من تنظيم داعش في الموصل

أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن، اليوم السبت، اعتقال ستة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في الموصل، 400 كم شمال بغداد.

وقال معن، إن "فوج الطوارئ الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على أوامر قبض صادرة عن القضاء وتعاون المواطنين، يلقي القبض على ستة عناصر من عصابات داعش الإرهابية المطلوبين قضائياً، كانوا يعملون فيما يسمى بديوان الجند لعصابات داعش أحدهم اعترف بأنه كان مسؤول علوة ( تل عبطة ) أيام سيطرة داعش المجرم على الموصل".

وأشار إلى أنه "تم القبض عليهم في مناطق ( حي الزهراء والخضراء وحي الآخاء ) في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".

وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية تسلل عناصر من تنظيم داعش إلى مدن المحافظة لتنفيذ عملية اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات الأمنية والمدنيين على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي العام الماضي، القضاء على تنظيم داعش عسكريا في العراق.

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