امرأة تفجر نفسها قرب مركز للشرطة في جروزني

قالت وكالة الإعلام الروسية، إن امرأة فجرت نفسها اليوم السبت، قرب مركز للشرطة في جروزني عاصمة الشيشان، بجنوب روسيا. وأضافت أن الانفجار لم يسفر عن مقتل أو إصابة آخرين، ولم تتوفر تفاصيل أخرى حتى الآن.
عن مصدر الخبر
ايوان ليبيا
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