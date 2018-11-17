اخبار

امرأة تفجر نفسها قرب مركز للشرطة في جروزني

تم النشر منذُ يومين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

 قالت وكالة الإعلام الروسية، إن امرأة فجرت نفسها اليوم السبت، قرب مركز للشرطة في جروزني عاصمة الشيشان، بجنوب روسيا.  وأضافت أن الانفجار لم يسفر عن مقتل أو إصابة آخرين، ولم تتوفر تفاصيل أخرى حتى الآن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك