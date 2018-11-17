جديد اتفاقية العلوم والتكنولوجيا بين أميركا وليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

وقعت ليبيا والولايات المتحدة الأميركية على بروتوكول تعديل وتمديد العمل باتفاق التعاون في مجال العلوم والتكنولولوجيا بينهما ولمدة عشرة سنوات قادمة قابلة للتجديد.

وقالت السفارة الأميريكية في ليبيا، في بيان صادر عنها أمس، إن تجديد اتفاقية التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا بين الولايات المتحدة وليبيا يعد أمراً أساسياً لزيادة تعزيز التعاون الثنائي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، مشيرة إلى أن تعزيز الشراكات من خلال الاتفاقية بمثابة مفتاح لزيادة التعاون بين الولايات المتحدة وليبيا، ممّا يحفز على الابتكار ويزيد رخاء جميع الليبيين.

وأكدت أنه في عام 2019، ستقوم سفارة الولايات المتحدة في ليبيا بتنفيذ عدد من برامج التبادل في الولايات المتحدة، بالتعاون مع وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني، ما سيوفر فرصًا جديدة للشباب الموهوبين ومدرّسي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في ليبيا، بما في ذلك برنامج «تيك وومن» (TechWomen) الذي أُطلق مؤخرًا ويتسهدف تمكين المرأة.

وتعمل السفارة الأميركية أيضًا مع شركاء محليين لدعم وإلهام المبتكرين الشباب في جميع أنحاء ليبيا من خلال برامج اللغة الإنجليزية وبرامج التكنولوجيا، وبرامج الروبوتات للشباب، وعودة منحة برنامج مخيّم الفضاء الأمريكي-الليبي، وذلك بمناسبة الذكرى العاشرة لإطلاقه، بحسب البيان.

وعبرت السفارة الأميركية في ليبيا عن تطلعها إلى رؤية مزيد من تعزيز العلاقة بين الولايات المتحدة وليبيا من خلال الأنشطة العلمية بموجب الاتفاق الذي تمّ تجديده، مؤكدة أنه «في بلدٍ تشكّل فيه التحديات الاقتصادية والأمنية والسياسية جزءاً من الحياة اليومية، يُمكن للتعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا بين الولايات المتحدة وليبيا أن يعزّز الفرص الجديدة من خلال تمكين الشباب والمبتكرين في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات الذين سيكونون قادة الغد».

وقام بالتوقيع على هذا البروتوكول الذي تم في العاصمة الأميركية واشنطن الثلاثاء، عن الجانب الليبي سفير ليبيا لدى الولايات المتحدة وفاء بوقعيقيص، ومن الجانب الأميركي نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المحيطات والبيئة والعلوم جوديث غاربر .

ويمثل هذا الاتفاق التزاما مشتركا بين الولايات المتحدة الأميركية وليبيا للدفع بالتقدم العلمي والاقتصادي معاً، ويتيح إطارا للتعاون بما يسهم في الرخاء الاقتصادي والأمن القومي لكلا البلدين.

وتنظم الولايات المتحدة العديد من البرامج العلمية والتقنية تشمل برامج التبادل الثقافي واستعمال تقنية الحفظ على الآثار والأمن الاشعاعي وأنشطة التنمية المستدامة والتعاون مع الشركاء الليبيين لدعم المبتكرين الشباب في أرجاء ليبيا عبر برامج تعليم اللغة الإنجليزية والبرامج التقنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا