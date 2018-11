ما السب وراء زيارة أمير قطر إلى إيطاليا الاثنين القادم؟

كشفت مصادر إعلامية إيطالية أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، سيصل إلى روما يوم الإثنين المقبل في أول زيارة رسمية لإيطاليا، برفقة وفد وزاري سيوقع مع نظرائه سلسلة من الاتفاقيات في مجالات تمتد من الصحة حتى الزراعة، مروراً بالرياضة والشباب والبحوث.

حيث ذكرت المصادر أن الأمير آل ثاني خلال زيارته التي تستغرق يومين، سيتم استقباله من قبل رئيس الجمهورية سرجيو ماتّاريلا، الذي سيقيم مأدبة عشاء رسمية تكريما له في مقر الرئاسة، وكذلك من قبل رئيسا مجلسي الشيوخ والنواب، إليزابيتّا ألبيرتي كازيلاتي وروبيرتو فيكو، فضلا عن رئيس الوزراء جوزيبّي كونتي.

من جهته قال سفير إيطاليا في الدوحة باسكوالي سالتزانو في تصريحات صحفية أن العلاقات بين إيطاليا وقطر ممتازة.

