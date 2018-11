الجعفري يقود هجوماً حاداً على السعودية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

قاد مندوب سورية في الأمم المتحدة بشار الجعفري هجوماً حاداً على السعودية على مشروع قرار ضد سوريا حول حالة حقوق الانسان في الجمهورية العربية السورية.

وأعلن الجعفري في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن السعودية المكلفة من قبل مشغليها بتقديم مشروع القرار ضد سورية، هي آخر من يحق له الحديث عن حقوق الإنسان حسب قوله. وأضاف: “يجدد وفد سورية التأكيد على رفضه الكامل لكل ما تضمنه مشروع القرار السعودي جملة وتفصيلا سواء في فقراته التمهيدية أو العاملة وذلك لأسباب كثيرة منها أن مشروع القرار سياسي بامتياز يترجم حالة العداء المتأصل لدى السلطات السعودية تجاه سورية”. وتابع الجعفري قائلاً: “مشروع القرار هو استمرار للمساعي الهادفة لرفع معنويات التنظيمات الإرهابية وداعميها، في ظل الإنجازات التي تحققها الدولة السورية وحلفاؤها في مكافحة الإرهاب الذي ترعاه السعودية وإسرائيل وقطر”. هذا وأعرب الجعفري عن أسفه لما آلت إليه منظمة الأمم المتحدة من واقع مترد، مشيراً إلى أنه من المثير للسخرية أن الوفد السعودي في الأمم المتحدة عارض إدراج فقرات حول حرية الصحافة وحماية الصحفيين في مشاريع قرارات تتعلق بالحق في التعبير وحرية الرأي، في حين أنه أدرج في نفس الوقت فقرة في هذا القرار حول حماية الصحفيين في سورية.

