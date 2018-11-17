ليبيا تشارك بأعمال مجلس محافظي البنوك المركزية لاتحاد المغرب العربي

شاركت ليبيا في الدورة الثامنة لمجلس محافظي البنوك المركزية لدول اتحاد المغرب العربي، ممثلة بتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، إلى جانب الأمين العام لاتحاد المغرب العربي.

وبحسب مصرف ليبيا المركزي، فإن الدورة التي عقدت في تونس استعرضت سبل التعاون الفعال على مستوى البنوك المركزية المغاربية وتفعيلها، على أن يتولى البنك المركزي التونسي مهام الأمانة العامة للمجلس.

وأفضى الاجتماع إلى الخروج بجملة من التوصيات على رأسها تشكيل لجان فنية تُعنى بتبادل التجارب وتوحيد السياسات فيما يخص التقنيات المالية الحديثة والعملة المشفرة والشمول المالي والصرافة الإسلامية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

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