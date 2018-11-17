الجيش اليمني الوطني يسيطر على قرى ومواقع جديدة في تعز

سيطرت قوات الجيش اليمني، اليوم السبت، على قرى ومواقع عسكرية جديدة في محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

وأفاد الجيش اليمني في بيان له، أن قواته شنت هجومًا عنيفًا على مواقع مليشيات الحوثي في منطقة الأشروح بمديرية جبل حبشي غربي تعز، وتمكنت من تحرير قرى المدافن والقاعدة والقوز وأجزاء من جبل عقاب المطل على خط إمدادات الحوثيين الرابط بين منطقتي الكدحة ومقبنة.

وأضاف البيان، أن" قوات الجيش، استطاعت أيضًا تحرير تلتي سعدة والراعي جنوب منطقة قهبان بديرية مقبنة، فيما لاتزال المعارك مستمرة".

ولفت البيان إلى أن "المعارك أسفرت عن سقوط عدد من عناصر الحوثي بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية".

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