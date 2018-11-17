مقتل أكثر من 40 شخصا في هجوم على مأوى للاجئين بجمهورية إفريقيا الوسطى

قال مشرع إن أكثر من 40 شخصًا قتلوا وأصيب عشرات آخرون في هجوم على بعثة كاثوليكية تؤوي 20 ألف لاجئ في جمهورية إفريقيا الوسطى.

وقع الهجوم يوم الخميس في بلدة إلينداو التي تقع على مسافة 300 كيلومتر شرقي العاصمة بانجي. وقالت الأمم المتحدة إن آلاف الأشخاص اضطروا للفرار عندما أضرم المهاجمون النار في مقر البعثة.

وقال إتيين جويناها النائب عن ألينداو لرويترز "أحصينا 42 جثة إلى الآن لكن ما زلنا نبحث عن آخرين. احترق المخيم بالكامل وفر الناس إلى الأحراش وإلى مخيمات أخرى للمشردين في المدينة".

وأكد مصدر في الإغاثة الإنسانية مقتل أكثر من 40 شخصًا في الهجوم.

وقالت نجاة رشدي منسقة الإغاثة الإنسانية للأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى، في بيان "هذه الدائرة المفرغة من الهجمات المتكررة غير مقبولة".

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