بالفيديو – السويد تصعق تركيا وترسلها إلى المستوى 3 في دوري أوروبا

ثأرت السويد من مضيفتها تركيا وهزمتها في كونيا بهدف من ركلة جزاء سجله القائد أندرياس جرانكفيست يوم السبت في الجولة 5 من دوري أمم أوروبا.
وحافظت السويد على أمل الصعود إلى المستوى الأول من دوري أمم أوروبا وردت الهزيمة لتركيا التي فازت في لقاء الذهاب في سولنا بنتيجة 3-2.
ورفعت السويد رصيدها إلى 4 نقاط في وصافة المجموعة 2 بالمستوى الثاني لدوري أوروبا بينما توقفت تركيا عند رصيد 3 نقاط وتتصدر روسيا المجموعة برصيد 7 نقاط.
وبذلك تهبط تركيا من المستوى الثاني في دوري أوروبا لتشارك في المستوى الثالث بالموسم المقبل بالبطولة (2020-2021).
وباتت السويد في حاجة للفوز على ضيفتها روسيا يوم الثلاثاء للصعود إلى المستوى الأول.
وسجل جرانكفيست البالغ عمره 33 عاما هدف اللقاء في الدقيقة 71.
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