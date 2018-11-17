إنريكي: انتقدوا الفريق بأكمله.. لا تستهدفوا دي خيا

دافع لويس إنريكي مدرب إسبانيا عن حارس مرماه دافيد دي خيا، بعد الانتقادات الشرسة التي طالته على خلفية الهزيمة أمام كرواتيا.

إسبانيا تعرض لهزيمة متأخرة على أرض كرواتيا بهدفين مقابل 3، في الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية، لتفقد فرص التحكم في مصيرها بالتأهل إلى الدور المقبل.

إنريكي ظهر في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة الودية أمام البوسنة والهرسك غدا الأحد، في جزر الكناري.

وقال إنريكي مدافعا عن حارس مرمى مانشستر يونايتد: “من الضروري تقبل الانتقادات، هذا صحيح، ولكن عندما تكون مباشرة وشخصية في حق لاعب بعينه، فهذا أمر محيّر. الانتقاد يجب أن يستهدف الفريق بأكمله، والمدرب أيضا بالطبع. ولكن أن يتم حصرها في لاعب واحد، فهذا غير عادل. حارس المرمى لا يسجل الأهداف، وعندما تصل الكرة لمناطقه، فهذا يعني أنها تجاوزت عدة خطوط.”.

مضيفا: “لن أصدر حكما علنيا على اللاعبين، سأدافع عنهم دوما، بصفتي المدرب، فأنا المسؤول الأول عن الفريق”.

وواصل مفسرا سبب اختلاف مستوى دي خيا بين إسبانيا ويونايتد: “المنتخب الإسباني يلعب بشكل مختلف عن مانشستر يونايتد، عليكم أن تفهموني، وإن لم تفعلوا، فأنا لا أهتم، سأدافع عن فريقي حتى الموت، هذه هي قناعتي، لأني من اخترتهم”.

إسبانيا ستفتقد لقائدها سيرخيو راموس في المواجهة الودية، بعد أن تعرض لإصابة وغادر معسكر المنتخب: “راموس حضر إلينا وهو يعاني من انزعاجات عضلية، وفكرنا حتى في عدم إشراكه أمام كرواتيا. في نهاية الأمر شارك وظهر بشكل جيد. لقد قررنا الإقدام على مخاطرة، ولكن لن يكون من المنطقي أن يشارك في مباراة ودية، إنه الآن على ذمة ناديه”.

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