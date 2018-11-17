إبراهيموفيتش يحكي: فوجئت بتخلي ميلان عني

يبدو أن العرض المالي الكبير الذي تقدم به نادي باريس سان جيرمان كان أقوى من إصرار ميلان على عدم بيع نجمه الأول في 2012 زلاتان إبراهيموفيتش.

وكشف النجم السابق لبرشلونة ويوفنتوس كواليس رحيله عن ميلان في كتابه الجديد “أنا كرة القدم” والذي نشرت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت جزءا منه.

وروى السويدي البالغ عمره 37 عاما “أدريانو جالياني (نائب رئيس ميلان السابق) قال لي: إبرا، لا داعي للقلق، لن نبيعك. بعد أسابيع، كنت في عطلتي بفاكسهولم. للتو عدت من التزحلق على الماء ورأيت خمسة مكالمات فائتة في هاتفي من مينو رايولا (وكيل إبراهيموفيتش)”.

“كنت جعلته يقسم ألا يهاتفني في الأجازة، لذا علمت أن هناك أمرا مهما. قال: علينا التحدث، ليوناردو سيتصل بك. تساءلت من ليوناردو، ثم عرفت من. ليوناردو.. المدير الرياضي في باريس سان جيرمان. قلت: لا أريد الحديث معه. لا يوجد ما أقوله، جالياني وعد أنني لست للبيع”.

“رد رايولا: حسنا، انظر، في الحقيقة لقد باعوك”.

كان إبراهيموفيتش في أوج عطائه مع ميلان على مدار موسمين توج في الأول منهما بالدوري الإيطالي لكن روسونيري لم يقاوم العرض المالي الضخم الذي تقدم به سان جيرمان في 2012.

ورحل إبراهيموفيتش إلى باريس مقابل 20 مليون يورو.

وتألق إبراهيموفيتش على مدار 4 سنوات في باريس قبل أن يرحل إلى مانشستر يونايتد.

وكتبت تقارير صحفية أن ميلان يريد التعاقد مع إبراهيموفيتش حتى نهاية الموسم الحالي.

ويلعب إبراهيموفيتش في نادي لوس أنجيليس جالاكسي الأمريكي وقالت تقارير إنه لا ينوي الاستمرار بعد فشل الفريق في التأهل إلى الأدوار النهائية بالدوري.

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