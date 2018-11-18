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خفر السواحل الأمريكي يضبط شحنة كوكايين بقيمة 500 مليون دولار

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-واشنطن

قال خفر السواحل الأمريكي إنه ضبط حوالي 18.5 طنا من الكوكايين بقيمة 500 مليون دولار في شرق المحيط الهادي.

وأضاف أن المخدرات المضبوطة نقلت من السفينة جيمس التابعة لخفر السواحل في ميناء بورت إيفرجليدز بمدينة فورت لودرديل في ولاية فلوريدا يوم الخميس بعد ضبطها من 15 سفينة تهريب كانت في المياه الدولية.

وأشار خفر السواحل يوم الجمعة إلى أن العديد من سفن خفر السواحل ساعدت في ضبط المخدرات قبالة سواحل المكسيك وأمريكا الوسطى والجنوبية.

وذكرت صحيفة ميامي هيرالد أن السلطات ألقت القبض على نحو 49 مشتبها به وأنهم سيحاكمون في جنوب فلوريدا.

وأشار مسؤولون اتحاديون إلى أن الكوكايين مازال أحد أكثر المخدرات انتشارا في الولايات المتحدة حيث يتم تعاطي أكبر كمية من هذا المخدر على مستوى العالم.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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