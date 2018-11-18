بالفيديو – اسكتلندا تكتسح أرمينيا وتصير على بعد خطوة من الصعود

اكتسح منتخب اسكتلندا مضيفه الأرميني، بأربعة أهداف مقابل لا شيء، على ملعب لورو بوريتشي، بالجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى للمستوى الثالث لدوري الأمم الأوروبية.

ريان فريزر افتتح التسجيل للمنتخب البريطاني، بالدقيقة 14. قبل أن تتسهل مهمة الضيوف بطرد ميرجيم مافراج لاعب أرمينيا في الدقيقة 22.

المخضرم ستيفن فليتشر أضاف هدف اسكتلندا الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

قبل أن يضيف جيمس فورست الهدف الثالث بالدقيقة 55.

فورست عاد وسجل آخر أهداف الاسكتلنديين في الدقيقة 67، مختتما مهرجان الأهداف.

الانتصار رفع رصيد اسكتلندا إلى 6 نقاط بالتساوي مع إسرائيل، لتكون مواجهة المنتخبين في الجولة المقبلة حاسمة لحسم الصاعد للمستوى الأعلى مع حتمية الانتصار لـ اسكتلندا. بينما تجمد رصيد أرمينيا عند 3 نقاط، لتهبط رسميا إلى المستوى الرابع.

وفي المجموعة الرابعة من نفس المستوى، حققت رومانيا فوزا مهما على ليتوانيا بثلاثة أهداف دون رد، في ملعب إيلي أوانا.

رومانيا سجلت الهدف الأول عن طريق جورج بوسكاس في الدقيقة السابعة.

قبل أن يضيف كلاوديو كيسيرو الهدف الثاني في الدقيقة 47.

فيما اختتم نيكولاي ستانسيو الأهداف في الدقيقة 65.

لترفع رومانيا رصيدها إلى 9 نقاط في المركز الثاني خلف صربيا المتصدرة بـ11 نقطة، بينما تجمد رصيد ليتوانيا عند 0 من النقاط، لتهبط رسميا إلى المستوى الرابع.

وفي المجموعة الثالثة من المستوى الرابع، فازت أذربيجان على جزر الفارو بهدفين دون رد، على ملعب باكي أوليمبيا.

سوني ناتيستاد سجل الهدف الأول لـ أذربيجان بالخطأ في مرماه في الدقيقة 18، قبل أن يسجل ماهر ماداتوف الهدف الثاني في الدقيقة 28.

لترفع أذربيجان رصيدها إلى 9 نقاط في المركز الثاني خلف كوسوفو صاحبة الـ11 نقطة، بينما تجمد رصيد جزر الفارو عند 4 نقاط في المركز الثالث.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة، فازت كوسوفو على مضيفتها مالطا بخمسة أهداف مقابل لا شيء، على ملعب تاكالي.

فيدات موريكي سجل الهدف الأول في الدقيقة 15، قبل أن يضيف بنجامين كولوي الهدف الثاني في الدقيقة 70.

هدف كوسوفو الثالث سُجل بواسطة دونيس أفديجاي في الدقيقة 78، قبل أن يضيف بنفسه الهدف الرابع بعد دقيقتين.

أما خامس الأهداف فسُجل بواسطة ميلوت راشيكا في الدقيقة 85.

لترفع كوسوفو رصيدها إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة، ويكفيها التعادل أمام أذربيجان في الجولة الأخيرة للصعود للمستوى الثالث. بينما تجمد رصيد مالطا عند نقطتين في مؤخرة المجموعة.

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