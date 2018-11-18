رسميا – البرتغال تستضيف مباريات المربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن إسناد البرتغال استضافة مباريات المربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبية.

شهر مارس الماضي شهد تقُم البرتغال وإيطاليا وبولندا بطلب استضافة المنافسة النهائية لتحديد بطل دوري الأمم الأوروبية، المنتخبات الثلاثة تواجدت في مجموعة واحدة بالمستوى الأول، قبل أن ، ليقع اختيار الاتحاد الأوروبي عليها.

الاتحاد الأوروبي ذكر أيضا أن قرعة مواجهتي نصف النهائي ستقام يوم 3 ديسمبر المقبل، بعد أن يتم تحديد المتأهلين الثلاثة الآخرين ما بين: فرنسا أو هولندا عن المجموعة الأولى، بلجيكا أو سويسرا عن المجموعة الثانية، إسبانيا أو إنجلترا أو كرواتيا عن المجموعة الرابعة.

مباراتا نصف النهائي ستقامان يومي 5 و6 يوليو 2019، بينما ستقام مباراة المركز الثالث والمباراة النهائية يوم 9 يوليو.

الملعبان الذان سيستضيفان الأدوار النهائية سيكونا ملعب الدراجو الخاص بنادي بورتو، وملعب أفونسو هنريكي الخاص بنادي فيتوريا جيمارايش.

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