الديمقراطي أندرو جيلوم يقر بالهزيمة في السباق على منصب حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية

ذكرت صحيفة "ميامي هيرالد"، مساء أمس، السبت، أن أندرو جيلوم، ديمقراطي، أقر بهزيمته في السباق على منصب حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية، بعد إعادة فرز الأصوات يدويا.

وفي مقطع مصور نشر على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، هنّأ جيلوم منافسه الجمهوري، رون دي سانتيس، على الفوز بالسباق.

وكان جيلوم 39 عاما، وهو من أصول إفريقية، قد اعترف بهزيمته في البداية بعد الانتخابات التي أجريت في السادس من الشهر الجاري، لكنه سحب ذلك في ظل احتدام المنافسة.

وقال جيلوم في مقطع مصور يظهر فيه مع زوجته آر جاي "لقد قلنا إننا سنقاتل حتى يتم فرز آخر صوت".

وتابع "الآن وبعد استكمال هذه العملية، أردنا أنا وجاكى أن ننتهز الفرصة لتهنئة سانتيس الحاكم القادم لولاية فلوريدا العظيمة".

ودعا جيلوم إلى تحديث نظام الانتخابات في الولاية "لإدخاله في القرن الحادي والعشرين"، لكنه لم يقدم سوى القليل من الإشارات بشأن خططه المستقبلية، قائلاً فقط " ترقبوا. سيكون هناك المزيد في المستقبل".

وكانت ولاية فلوريدا أعلنت الأسبوع الماضي عن إعادة فرز أصوات الناخبين يدويا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا