حقيقة وصول 900 مليون دينار إلى المنطقة الشرقية قادمة من طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات :

بيّن رئيس لجنة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الآغا أن كمية النقد الذي قام المصرف المركزي طرابلس بتوزيعها منذ عام 2015 إلى هذا اليوم هو خمسة عشر مليار وخمسمائة مليون دينار .

الآغا أشار بحسب تدوينة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك” إلى أن حصة المصرف المركزي البيضاء من هذا المبلغ هو 900 مليون دينار في إرساليات متقطعة وكان آخرها عشرين مليون دينار 6% حصة برقة من السيولة و 8% اعتمادات.

ونوّه إلى أن هذه الإحصائيات بالأرقام وليست كما يشاع على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي بوصول سيولة من طرابلس لغرض التضليل حسب قوله.

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