الشركسي يوافق على تسيلم نفسه للنيابة العسكرية فى طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات :

إعتبر القائد السابق لما يسمى سرايا الدفاع عن بنغازي مصطفى الشركسي المرتبطة بتنظيم القاعدة ، عملية إعتقال قائد المجلس العسكري صبراتة المنحل الطاهر الغرابلي بأنها خطف وبلطجة وطريقة عصاباتوأفعال مليشيات .

وقال الشركسي في مداخلة هاتفية عبر قناة مع النبأ : ” في حال وجود أي قضايا ضد الغرابلي فإن الجهة المخولة باستدعائه هي النيابة العسكرية التابع لها وليس أي جهاز آخر “.

وطالب الشركسي آمر المنطقة العسكرية التي تقع في نطاقها مدينة صبراتة بالتدخل والسؤال عن العميد الغرابلي، ومحاسبة المتورطين في اختطافه دون وجه حق، داعيا رئاسة الأركان العامة والاستخبارات العسكرية والجهة التي يتبعها بالتدخل.

كما قال بأن القوانين العسكرية تنص على الآلية التي يُعتقل بها عميدٌ في الجيش الليبي ، معرباً فى سياق آخر عن رفضه للعقوبات الدولية الصادرة بحق آمر لواء الصمود صلاح بادي من قبل مجلس الأمن .

وإعتبر قائد سرايا الدفاع عقاب بادي من مجلس الأمن إزدواجية فى معايير المجتمع الدولي الذي قال بأنه غض الطرف عن ” عملية الكرامة ” وطياريها الذين قصفوا أطفال قنفودة ودرنة بينما يُعاقب بادي رغم عدم علاقته بقصف المدنيين فى حرب طرابلس الاخيرة لبعد تمركزه عن مواقع القصف .

وزعم آمر سرايا الدفاع بأن مدينة بنغازي قد دُمرت بالكامل وقصفت بالطيران وقُتل فيها مدنيين وكذلك درنة مشيراً الى أن إنضمام بادي للحرب الاخيرة كان لاحقاً لوجود اربعة جهات تتقاتل فيها على الاقل مبدياً إستغرابه من عدم لحاقها بأي عقوبات .

وقال : ” أنا كمصطفى الشركسي أستنكر العقوبات بحق هذا الرجل النظيف الشريف العفيف صلاح بادي وهو أحد ثوار ثورة 17 فبراير ، كما اؤكد ان كل الدعايات التي تظهر حول هذا الرجل هي مجرد إفتراء ” .

وأضاف بأن المجتمع الدولي وبهذه العقوبات على صلاح بادي قد غقد مصداقيته مشيراً الى ان ليبيا باتت لعبة فى يد هذا المجتمع الذي تمثله خمسة دول محددة تدعي وقوفها على الحياد مع كل الاطراف .

وأشاد الشركسي بحكومة الوفاق وبرئيس الرئاسي قائلاً بأن المتحدث باسم القيادة العامة يشتم هذه الحكومة يومياً ولا يعترفون بها رغم انها المعترف بها دولياً .

وفى ختام حديثه عن إدراج بادي على قائمة العقوبات وكخطوة قد تجنبه أي ملاحقة فى حال توسعة القوائم ، قال الشركسي بأن لديه مقترح وهو أن يسلم نفسه للنيابة العسكرية فى طرابلس وأن يُودع بالسجن مقابل أن يقوم المشير خليفة حفتر بذلك وكل الضباط الذين برزوا بعد سنة 2011 وبأنه سيرضى بأي حكم تُصدره عليه إن كان مذنب او بريئ وصاحب قضية وذلك على حد زعمه .

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